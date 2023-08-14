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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط تشكيل عصابي بالبحيرة لقيامه بغسل 35 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالأسلحة

اسلحة
اسلحة

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لعدد 3 منهم معلومات جنائية يقيمون بمحافظة البحيرة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار غير المشروع فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

وتبين قيام المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجالات مختلفة منها شراء الأراضي الزراعية وشراء العقارات والوحدات السكنية وتأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. 

وقدرت قيمة تلك الممتلكات بمبلغ 35 مليون جنيه تقريباً.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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