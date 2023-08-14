العاهل الأردني يعود إلى عمان عقب المشاركة في القمة الثلاثية بمدينة العلمين

وصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إلى العاصمة عمان قادما من مصر، عقب المشاركة في القمة الأردنية المصرية الفلسطينية التي عقدت بمدينة العلمين اليوم الاثنين.

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على توديع الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، بعد القمة الثلاثية التي انعقدت بين القادة الثلاثة اليوم، في العلمين، وذلك لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في أرض دولة فلسطين المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.

السيسي والعاهل الأردني

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين أكدا دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الاستمرار في الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة في سبيل استعادة حقوقه، وتأمين الحماية الدولية، وكذلك دعم دولة فلسطين في جهودها لتأمين الخدمات، وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين في ظل الظروف والتحديات الصعبة والعدوان المُتكرر والأحداث المؤسفة التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي خضم التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.

جاء ذلك في البيان الختامي للقمة الثلاثية، التي عقدت في مدينة العلمين الجديدة، اليوم الاثنين، لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في أرض دولة فلسطين المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.