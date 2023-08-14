هل تنخفض أسعار اللحوم فى مصر بعد توجيهات الحكومة بشأن مشروع البتلو؟

أيدت نجلاء العسيلى عضو مجلس النواب، توجه الحكومة بالتوسع في مشروع البتلو، مع توفير تمويل ميسر بفائدة 5%، وتنفيذ حزمة حوافز لدعم صغار المُربين وتشجيعهم على المُشاركة والتوسع ضمن أنشطة ومجالات هذا المشروع القومي.

وقالت “العسيلى” لـ"صدى البلد"، إن المشروع القومى للبتلو يعد ضمن المشروعات التي تهتم بها الدولة اهتمامًا كبيرًا، حيث تستهدف من خلال هذا المشروع صغار المربين وشباب الخريجين لمنحهم قروضا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس وأعلاف التغذية، والتي ستوفر فرص عمل وتنمية الثروة الحيوانية وتقليص الفجوة في أسعار اللحوم الحمراء وتوفير البروتين الحيواني.

فوائد مشروع البتلو بعد توجيهات الحكومة

وأشارت إلى أن هناك جدوى اقتصادية كبيرة من المشروع القومي لإحياء البتلو، حيث إنه سيزيد العرض من اللحوم الحمراء في الأسواق، مما ينعكس ع خفض الاسعار ويعمل على تلبية احتياجات السوق المحلية منها، فضلًا عن تحقيق الفائض من اللحوم والعمل على تصديرها للخارج،بدلًا من استيراد مصر خاصةً في أوقات المواسم مثل "عيد الأضحى المبارك- شهر رمضان الكريم".

وشددت على ضرورة منع ذبح البتلو وتشجيع المربي الصغير لتربية العجول مما سيعود بالنفع عليه وعلى الدولة أيضًا، فضلًا عن تشجيع الصناعات الصغيرة من خلال هذا المشروع، مطالبة بتوسيع مساحات الأراضي لزراعة الأعلاف مثل الذرة الصفراء والأعلاف للتغذية للمواشي بدلًا من استيرادها على غرار تقليل الاستيراد من اللحوم.

وطالبت النائبة بالاستعداد بتوفير الأدوية البيطرية، تحسبًا لأي مستجدات من الأمراض التي يمكن أن تطرأ على الماشية، وذلك لضمان نجاح المشروع، عن طريق إعادة تطوير وتنمية الصناعة الدوائية البيطرية المحلية.