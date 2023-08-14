إصابة 4 أشخاص في حادث بأكبر مدينة ملاهي بـ ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الإثنين، إصابة أربعة أشخاص في حادث وقع في أكبر مدينة ترفيهية في ألمانيا.

ووقع الحادث في يوروبا بارك في بلدة روست بالقرب من الحدود الفرنسية والسويسرية.

وقالت الشرطة الألمانية، إن مبنى يمكن للناس القفز منه إلى بركة يبدو أنه انهار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

من جانبها، قالت إدارة المدينة الترفيهية إن حمام سباحة متنقل كان جزءًا من “عرض غوص” تصدع خلال العرض وتدفق الماء إلى نقطة جذب تسمى Atlantica SuperSplash، مضيفة أن “أحد الأشخاص أصيب لكن الزائرين الآخرين للحديقة لم يتأثروا”.

وتعد المدينة الترفيهية من المعالم السياحية الشهيرة التي جذبت أكثر من 6 ملايين زائر العام الماضي، معظمهم من ألمانيا وفرنسا وسويسرا، حيث تحتوي على مناطق ذات موضوعات تستند إلى بلدان أوروبية مختلفة، وثلاثة على أساس إعدادات خيالية.