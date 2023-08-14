التعليم العالي: الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الطبي أقل من العام الماضي

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الحد الأدنى للقبول بالكليات القطاع الطبي أقل من العام الماضي، في حين أن الحد الأدنى للقبول بكليات الشعبة الأدبية أعلى من العام الماضي.

وقال عادل عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، إن منحنى مجاميع طلاب الثانوية العامة هذا الموسم يتوافق مع المعايير الدولية.

الجامعات الأهلية

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن من حصل على الثانوية العامة العام الماضي يستطيع التقديم للجامعات الخاصة والجامعات الأهلية.