منتخب مصر الأولمبي يواجه أوزبكستان وديًا في أكتوبر استعدادا للأولمبياد

يحل منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم ضيفا على نظيره منتخب أوزبكستان، لخوض مباراة ودية دولية، يوم 16 أكتوبر المقبل، ضمن برنامج إعداده للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).



واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على خوض المباراة، بعد موافقة الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة البرازيلي ميكالا المدير الفني، ومن المنتظر أن يشهد برنامج إعداد المنتخب العديد من التجارب الودية مع مدارس كروية مختلفة، بحثا عن الوصول إلى أعلى مستوى قبل خوض الأولمبياد التي يتطلع المنتخب للوصول إلى أبعد نقطة فيها.



وأكد محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي أنه جار مخاطبة عدد كبير من المنتخبات الكبيرة لخوض وديات معها في الفترة القادمة، موضحا أن محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب على تواصل دائم مع ميكالا الذي يتواجد في بلده لقضاء إجازة مع أسرته، وأن الأمور تسير بشكل منظم ومدروس، بحثا عن التواجد القوى في الأولمبياد والدفاع بقوة عن أحلام مصر المشروعة في إحراز ميدالية أولمبية.



كان المنتخب الأولمبي قد تأهل للأولمبياد، بعد أن أحرز الميدالية الفضية ببطولة أفريقيا التي أقيمت بالمغرب في شهر يونيو الماضي.