الكرة للجماهير..موسى يطالب الجهات الأمنية بفتح المدرجات بسعة كاملة في الموسم الجديد

وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة مهمة للجهات الامنية بشأن عودة الجماهير للمدرجات في الموسم الجديد.

وكتب موسى عبر حسابه على تويتر ( الجماهير روح كرة القدم ، لا كرة بدون جمهور ، أتمني في الموسم الجديد عودة الجماهير للملاعب للتشجيع بروح رياضية ، ولدينا أجهزة أمنية متميزة ، وشاهدنا ذلك خلال مباريات الاهلي في دوري الابطال .. المنافسه أصبحت شديدة والحضور الجماهيري يساعد الاندية ماليا ويمنح المتعة للمباريات).

وأعرب موسى عن ثقته في الاجهزة الامنية وقدرتها على فتح المدرجات بالسعة الكاملة في الموسم الجديد مثلما حدث في العديد من المباريات خلال الموسم الماضي ونجحت التجربة.

وكان النادي الاهلي قد ارسل خطابًا اليوم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه التواصل مع الجهات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لكافة المباريات في الموسم الكروي الجديد. جاء ذلك بعد التجارب العديدة الناجحة على مدار المواسم الماضية، والدور الكبير لرجال الأمن الموقرين الذين يستحقون التحية والتقدير على الجهود التي بذلوها وكانوا وراء النجاحات التي أعادت الروح للملاعب من جديد.

وأكد النادي في خطابه أن الجهات الأمنية التي تعاونت مع كل عناصر المنظومة وأسهمت في نجاح المسابقات الرياضية في اللعبات المختلفة لن تتأخر كعادتها في تلبية طلب الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في كل المباريات، خاصة أن هذا الحضور الجماهيري يلعب دورًا رئيسيًا في تصنيف المسابقات الكروية على المستوى القاري، وتحديد قيمتها التسويقية، بالإضافة إلى حاجة الأندية للعوائد الإيجابية من وراء مساندة جماهيرها.