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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ذعر في كييف.. الجيش الروسي يوجه ضربة مدمرة لـ أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الجيش الروسي دمر في غضون أشهر قليلة أنظمة الدفاع الجوي الغربية الموجودة تحت تصرف الجيش الأوكراني.

وقال ريتر: "الدفاع الجوي الأوكراني تم تدميره.. أطلق الروس حملة ناجحة للقضاء على هذه الأنظمة، في الأشهر الأخيرة اكتشفوا ونسفوا عددًا كبيرًا من أنظمة الدفاع الجوي الغربية.. الأوكرانيون لا يحبون الحديث”.

وأوضح أن “الجيش الروسي دمر مؤخرًا العديد من أنظمة الدفاع الجوي باتريوت في أوكرانيا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المحلل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن الجيش الأوكراني بدأ في التراجع بالقرب من خاركيف بسبب ضربات الجيش الروسي.

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وكشف جونسون، في مقابلة مع الصحفي ستيفن جاردنر، "الآن شنت روسيا هجومًا بالقرب من خاركيف وتمارس ضغوطًا جادة على جبهة كبيرة.. أوكرانيا تقوم بإجلاء السكان، والقوات الأوكرانية تتراجع".

وأضاف أن “كييف ليس لديها أسلحة وذخيرة كافية لاحتواء مثل هذا الهجوم”.

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