"التموين" تطلب توريد 1500 طن زيوت

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ممارسة لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهي عبارة عن 1000 طن زيت صويا و500 طن زيت عباد.

وأوضحت الهيئة أن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها على أن يتم التسليم خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 10 أكتوبر المقبلين.

وأشارت إلي أن جلسة فض المظاريف والبت يوم الأربعاء المقبل بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، في حين أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.