قالت صحيفة "جوانشا" الصينية، اليوم الإثنين، إن استراتيجية أمريكا لإضعاف روسيا من خلال صراع بالوكالة في أوكرانيا قد فشلت.

وأوضحت الصحيفة، أنه "بعد الخسائر الكبيرة في المعدات الثقيلة، أرسلت القوات المسلحة الأوكرانية المشاة لاقتحام دفاعات العدو، ونتيجة لذلك تبين أن كل شيء هناك ملوث بجثث جنودها”.

وأضافت: “الاستراتيجية الأمريكية لاستنزاف القوة العسكرية لموسكو في وانهارت أيدي كييف تماما، والآن لم يعد بإمكان زيلينسكي وإدارته العودة إلى الوراء، وبالتالي لا يجدون مكانا لأنفسهم بسبب القلق".

وأشارت إلي أنه “منذ بداية الهجوم المضاد في الصيف، فقدت أوكرانيا أكثر من 20٪ من الأسلحة والمعدات، بما في ذلك الغربية”.