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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

عيار 21 يخسر 110 جنيهات.. تراجع ملحوظ في الأسعار وفرصة للإستثمار| ماذا يحدث في سوق الذهب

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يبحث الكثير من المواطنين المهتمين بالمعدن الأصفر يومياً عن عبارات مثل أسعار الذهب، أسعار الذهب اليوم، سعر عيار 21 ، بعدما أصبح الذهب رافدًا مهماً بالنسبة لهم من أجل استثمار أموالهم.

أسعار الذهب اليوم 


وتراجعت أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع سعر الدولار وعوائد السندات قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، وبلغ سعر الأوقية عالميا اليوم الاثنين أقل من 1920 دولار، ويعد ذلك أدنى مستوى له منذ خمسة أسابيع.

ومحليا كان سعر الذهب عيار 21 قد شهد زيادة تقدر بــ200 جنيها خلال الأيام الماضية، حيث وصل سعر الجرام الواحد إلى قربة 2380 جنيها، وهو ما أثار حالة من الاستغراب في ظل انخفاضه عالميا، قبل أن تتراجع أسعاره إلى قرابة 2300 جنيه، الاثنين.

وارتفعت أسعار الذهب في مصر دون مبررات منطقية ما دفع البعض للتخوف من استمرار ارتفاع سعر الذهب ليعود كما كان منذ شهور.


-تراجع سعر الذهب عيار 24، اليوم الاثنين، إلى 2594 جنيهًا بعد أن سجل 2720 جنيًها في بداية التعاملات (126 جنيهًا انخفاض في الجرام)


-استقر سعر الذهب عيار 21، اليوم الاثنين، إلى 2270 جنيهًا بعد أن سجل 2380 جنيهًا في بداية التعاملات (110 جنيهات انخفاض في الجرام).


-استقر سعر الذهب عيار 18، اليوم الاثنين، إلى 1946 جنيهًا بعد أن سجل 2040 جنيهًا في بداية التعاملات (94 جنيهًا انخفاض في الجرام).


-استقر الجنيه الذهب إلى 18160 جنيهًا بعد أن سجل 19040جنيهًا في بداية التعاملات (880 جنيهًا انخفاض في الجرام).

سعر الذهب اليوم في الصاغة

من جانبه قال رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية هاني ميلاد، إنه لا يوجد سبب واضح ومبرر للتحركات التي تشهدها أسعار الذهب خاصة الأكثر شعبية منها.

وأضاف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن السبب الرئيسي في تحرك أسعار الذهب هو الانخفاض الكبير الذي شهدته السوق خلال الفترة الحالية في المعروض بشكل لا يغطي الطلب.

ونصح ميلاد المواطنين بعدم الانسياق وراء الأسعار الحالية غير الحقيقية والتي يتم تداولها من قبل بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطمئناً المواطنين بأنه لا يوجد داع للقلق؛ لأن المشكلة الأساسية هي التكالب على شراء الذهب عند ارتفاع الأسعار والترويج له مما يؤدي إلى مغالة من قبل من يمتلكون الذهب في الأسعار.

وأشار إلى أنه رغم الارتفاعات المتتالية في الفترة السابقة، إلا أنه سرعان ما عاودت أسعار الذهب للانخفاض بشكل كبير اليوم مسجلة هبوط بلغ 110 جنيهًا في سعر الجرام خلال 48 ساعة.

وتشهد تداولات الذهب الفورية تحركات ضعيفة بعض الشيء مع بداية جلسة الأسبوع مسجلة أدنى مستوى في 5 أسابيع عند 1910 دولار للأونصة للتداول عند 1912 دولار للأونصة، وذلك بعد انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.5% ليمثل الانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي، وفق جولد بيليون.

بيانات التضخم الأمريكية التي صدرت الأسبوع الماضي أظهرت عودة ارتفاع في معدلات التضخم خلال شهر يوليو، وذلك بعد التباطؤ الذي أظهرته المؤشرات من قبل ليساعد هذا في زيادة التوقعات أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يستمر في سياسة التشديد النقدي لفترة أطول من الوقت.

مؤشر أسعار المنتجين السنوي في يوليو ارتفاع بنسبة 0.8% من القراءة السابقة بنسبة 0.2%، وعلى المستوى الجوهري السنوي أظهر ارتفاع بنسبة 2.4% دون تغير عن القراءة السابقة.

 

أسباب ارتفاع أسعار الذهب 

التقارير الأخيرة من مجلس الذهب العالمي أظهرت استمرار خروج التدفقات النقدية من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال شهر يوليو وللشهر الرابع على التوالي في ظل وجود بدائل استثمار أفضل وعلى رأسها السندات الحكومية.

شهر يوليو الماضي شهد خروج استثمارات بقيمة 2.3 مليار دولار لتتراجع حيازة صناديق الاستثمار من الذهب بمقدار 34 طن، ليمثل هذا الشهر الرابع على التوالي من خروج التدفقات النقدية خارج صناديق الاستثمار وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي.

منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو خرجت استثمارات من الصناديق بمقدار 4.9 مليار دولار ما يقدر بـ 84 طن ذهب، ولكن مرونة أسعار الذهب خلال هذا العام ساعدت على ارتفاع الأصول المدارة في الصناديق بنسبة 2% لتصل إلى 215 مليار دولار. 

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