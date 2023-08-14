برلماني إثيوبي يهاجم حكومة آبي أحمد: تخلق المشاكل

قال البرلماني الإثيوبي جيدو أندارجاتشو، اليوم الإثنين إن الحكومة الإثيوبية تخلق مشاكل سياسية وتحلها بأساليب عسكرية، منتقدا فرض حالة الطوارئ في إقليم أمهرة مؤخرا.

وأكد البرلمان الإثيوبي أن إعلان الطوارئ جاء نتيجة عدم التعلم من الأخطاء، وفقا لتصريحاته خلال جلسة البرلمان اليوم للتصديق على قرار الحكومة الإثيوبية بفرض حالة الطوارئ في أمهرة.

وأشار جيدو أندارجاتشو إلى أن "أخطائنا في السنوات الخمس الماضية هي نتيجة عدم التعلم"، وتابع "من سمات الحكومة حل المشاكل السياسية التي تخلقها بالقوة العسكرية".

وكان جيدو أندارجاتشو قد أبدى اعتراضه الأسبوع الماضي يوم الجمعة عندما عرض مشروع مرسوم الطوارئ الذي أصدره مجلس الوزراء الإثيوبي على مجلس النواب للمصادقة عليه.

تمت الموافقة على أعضاء المجلس بأغلبية الأصوات بعد مناقشة مستفيضة لصالح وضد مرسوم الطوارئ. كما عين "مجلس تحقيق إعلان الطوارئ" الذي يتألف من ستة أعضاء من المجلس.

وعقد البرلمان الإثيوبي، جلسة طارئة لمناقشة قرار الحكومة الصادر في 4 أغسطس الجاري، بفرض حالة الطوارئ في إقليم أمهرة بعد طلب رئيس الإقليم من الحكومة الفيدرالية التدخل لفرض النظام بعد سيطرة ميليشيات فانو على بعض المدن في الإقليم.

وكانت الميليشيا قد رفضت نزع سلاحها، مما دفع الحكومة الفيدرالية إلى نشر الجيش بعد إعلان الطوارئ في الرابع من أغسطس الجاري.