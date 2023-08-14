ارتفاع الروبل بعد تدخل البنك المركزي الروسي

عكست العملة الروسية المتراجعة خسائرها في وقت متأخر من اليوم الاثنين، حيث ارتفعت مرة أخرى مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن أعلن البنك المركزي في البلاد عن اجتماع سياسة استثنائي مقرر غدا الثلاثاء.

وتم تداول الروبل على ارتفاع بنسبة 0.8٪ عند 98.5 مقابل الدولار الأمريكي وعند 107 مقابل اليورو في الساعة 5:44 مساء بالتوقيت المحلي في موسكو.

ويأتي هذا الانتعاش بعد إعلان بنك روسيا أنه دعا إلى اجتماع طارئ لأسعار الفائدة الرئيسية يوم الثلاثاء، متعهدا بأن ينشر صانعو السياسة بيانا بعد ذلك.

ورفع البنك المركزي الروسي، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية إلى 8.5٪ الشهر الماضي، مشيرا إلى ارتفاع التضخم.

وأكد البنك المركزي الروسي، اليوم الاثنين، أن انخفاض قيمة الروبل لا يشكل أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا، في حين قال المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين، ماكسيم أوريشكين، إنه يتوقع استقرار العملة الروسية.