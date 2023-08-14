إيران تعتقل 9 من أعضاء الطائفة البهائية

أفادت وسائل إعلام رسمية، الاثنين، أن وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقلت تسعة أعضاء من الطائفة البهائية بتهمة تهريب أدوية ومخالفات مالية.

قالت صحيفة إيران الحكومية إن المعتقلين، ومعظمهم من أفراد أسرة واحدة، لهم أدوار في تهريب الأدوية عبر شبكة من عشرات الصيدليات وقالت إنهم رشوا مسعفين لإرسال عملاء إلى الصيدليات وكانوا متورطين في غسل الأموال والتهرب الضريبي.

تحظر إيران الديانة البهائية، التي تأسست في ستينيات القرن التاسع عشر من قبل شخص فارسي يعتبره أتباعه نبيًا، ومن وقت لآخر اعتقلت وحاكمت أتباع الديانة بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

في عام 2013، حث المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي له الكلمة الأخيرة في جميع شؤون الدولة، الإيرانيين على تجنب جميع التعاملات مع البهائيين. أيدت فتوى خامنئي، أو النظام الديني، فتاوى مماثلة صدرت عن رجال دين آخرين في الماضي.

في عام 2022، ألقت السلطات القبض على العديد من أعضاء الطائفة بتهمة التجسس. يقول البهائيون إنهم تعرضوا للاضطهاد من قبل رجال الدين الشيعة في إيران منذ تأسيس دينهم - وهو الأمر الذي نما أكثر حدة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.