مقتل 3 أشخاص في انفجار مركز لخدمات السيارات بمدينة ماخاتشكالا الروسية.. فيديو

أفادت وكالة الإعلام الروسية الرسمية، اليوم الإثنين، بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في انفجار بمحطة خدمة سيارات في مدينة ماخاتشكالا “محج قلعة” بجنوب روسيا.

وقالت نقلاً عن مكتب رئيس البلدية المحلي: “وفقا للمعلومات الأولية، وقع انفجار في ماخاتشكالا “محج قلعة” في مبنى لخدمة السيارات بالقرب من مركز التسوق “جلوباس”. تشارك جميع خدمات الطوارئ”.

ولم تقدم وكالة الإعلام الروسية الرسمية أي تفاصيل عن الحادث.

أظهرت مقاطع فيديو لم يتم التحقق منها على وسائل التواصل الاجتماعي حريقًا كبيرًا وتعليقًا صوتيًا يقول إن الحادث وقع في محطة وقود.