عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 3 أشخاص في انفجار مركز لخدمات السيارات بمدينة ماخاتشكالا الروسية.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة الإعلام الروسية الرسمية، اليوم الإثنين، بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في انفجار بمحطة خدمة سيارات في مدينة ماخاتشكالا “محج قلعة” بجنوب روسيا.

وقالت نقلاً عن مكتب رئيس البلدية المحلي: “وفقا للمعلومات الأولية، وقع انفجار في ماخاتشكالا “محج قلعة” في مبنى لخدمة السيارات بالقرب من مركز التسوق “جلوباس”. تشارك جميع خدمات الطوارئ”.

ولم تقدم وكالة الإعلام الروسية الرسمية أي تفاصيل عن الحادث.

جثث في كل مكان..الكشف عن فشل استراتيجية أمريكا لإضعاف روسيا في أوكرانيا

السفيرة الأمريكية لدى روسيا تزور مراسل وول ستريت جورنال في السجن بموسكو

أظهرت مقاطع فيديو لم يتم التحقق منها على وسائل التواصل الاجتماعي حريقًا كبيرًا وتعليقًا صوتيًا يقول إن الحادث وقع في محطة وقود.

روسيا ماخاتشكالا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

رسميا.. الأهلي يودع مهاجمه محمد شريف غدا

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

الفرط بـ7 جنيه.. مفاجأة سارة بشأن أزمة السجائر واختفاء بعض الأنواع

بينها طب بيطري وتمريض.. توقعات الحد الأدنى لعلمي علوم المرحلة الثانية.. فيديو

السجائر بأنواعها .. توجيه عاجل من الحكومة لـ الشرقية للدخان

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

موضوعات متعلقة

ارتفاع الروبل بعد تدخل البنك المركزي الروسي

ذعر في كييف.. الجيش الروسي يوجه ضربة مدمرة لـ أوكرانيا

بعد دعوات ترامب.. القاضي المشرف على محاكمة الرئيس السابق يرفض التنحي

جثث في كل مكان..الكشف عن فشل استراتيجية أمريكا لإضعاف روسيا في أوكرانيا

مقتل 26 من قوات الأمن النيجيرية في كمين قرب الحدود مع النيجر

جنوب أفريقيا: لن نُطرد من قانون أجوا الأمريكي

لقاح جديد.. تحرك عاجل للتصدي لمتحور فيروس كورونا “إيريس”

انقسام كبير.. تحذيرات من تصاعد التوتر بين أوكرانيا وبولندا

ترشيحاتنا

تهديدات جديدة.. إعلان عاجل من إدارة ماخاتشكالا الروسية بعد وقوع انفجار مميت

رساله نارية من محمد شريف بعد رحيله عن الأهلي

في صفقة انتقال حر ...نادي الداخلية يخطف نجم الاهلي السابق

برلماني إثيوبي يهاجم حكومة آبي أحمد: تخلق المشاكل

المستشار السابق لـ"الصحة العالمية" يكشف مخاطر متحور "EG5"

الهند والإمارات توجهان صفعة قوية للدولار.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاخد حقي بالقانون| لاعب بيراميدز أمام النيابة.. وحسين الشحات مهدد بالحبس

هروب بقرة يتسبب في أزمة بأحد شوارع بريطانيا.. فيديو

احترس منها .. أسباب الإصابة بمرض سرطان الفم | بينها نوع بذور

سامة وألمها يستمر لساعات.. تحذير بريطاني من لمس هذه السمكة

فيديو

شايفين الصحاب..سيدة عربية تهدي صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه/ فيديو جراف

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

4 أزمات تضرب الأهلي| تمرد "المخيف" أبرزها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ