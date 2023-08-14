"السلع التموينية" تعلن عن ممارستين عالمية ومحلية لشراء زيت الطعام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 5 لعام 2024/2023 للزيت الخام المستورد لتوريد كمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد و10 آلاف طن زيت عباد خام مستورد.

وأوضحت الهيئة -في بيان اليوم /الإثنين/- أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية منوهة بأن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها بحد أدنى 5 آلاف طن.

ولفتت إلى أن فترة الوصول من 20 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2023 وجلسة فض المظاريف والبت بعد غد الأربعاء، موضحة أن المورد يقدم أسعاره على أساس السداد At Sight وبتسهيلات موردين 180 يومًا وبتسهيلات موردين 270 يومًا وتختار الهيئة ما يناسبها.

من جانب آخر، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 5 لسنة 2024/2023 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد)، لافتة إلى أن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها والتسليم خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 10 أكتوبر المقبل.

وأضافت أن جلسة فض المظاريف والبت بعد غد الأربعاء بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية، لافتة إلى أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.