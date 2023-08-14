تهديدات جديدة.. إعلان عاجل من إدارة ماخاتشكالا الروسية بعد وقوع انفجار مميت

أعلنت إدارة مدينة ماخاتشكالا “محج قلعة” بجنوب روسيا، اليوم الإثنين، وجود تهديد بتكرار الانفجار في محطة خدمة السيارت، مطالبة السكان بعدم السير في هذا الاتجاه حتى لا يتدخلوا في عمل خدمات الطوارئ.

وقالت إدارة المدينة عبر “تليجرام”: "الشرطة وموظفو إدارة مدينة ماخاتشكالا يأخذون الناس بعيدا عن مكان الحادث.. هناك تهديد بانفجار جديد".

وأضافت: “نحث الجميع على عدم القيادة نحو الانفجار ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية ، يمكنك منع مرور فرق الإطفاء وسيارات الإسعاف".

ومنذ قليل، أفادت وكالة الإعلام الروسية الرسمية، بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في انفجار بمحطة خدمة سيارات في مدينة محج قلعة بجنوب روسيا.

وقالت نقلاً عن مكتب رئيس البلدية المحلي: “وفقا للمعلومات الأولية، وقع انفجار في محج قلعة في مبنى لخدمة السيارات بالقرب من مركز التسوق “جلوباس”. تشارك جميع خدمات الطوارئ”.

أظهرت مقاطع فيديو لم يتم التحقق منها على وسائل التواصل الاجتماعي حريقًا كبيرًا وتعليقًا صوتيًا يقول إن الحادث وقع في محطة وقود.