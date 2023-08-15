عضو مجلس إدارة نادي طهطا يدعو لاستبدال كشافات الملاعب للعمل بالطاقة الشمسية

طالب هيثم جمعه عضو مجلس إدارة نادى طهطا الرياضي، باستغلال الطاقة الشمسية في ظل اتجاه الدولة نحو ترشيد استهلاك الكهرباء وذلك باستبدال كشافات الملاعب بأخرى تعمل بالطاقة الشمسية.

وأضاف جمعة خلال تصريحاته : الطاقة الشمسية مورد طبيعي مهم لابد من الاستفادة منه فيجب أن تعمل كشافات الإستادات والملاعب بالطاقة الشمسية لترشيد كبير في استهلاك الكهرباء.

وأوضح : قرار الاتحاد المصري لكرة القدم أن تقام جميع مباريات الدوري المصري عصرا، سيرشد من استخدام الكهرباء ولا نحتاج لإنارة الملاعب ليلا بالكشافات العملاقة.

يأتي ذلك بعد قرار اتحاد الكرة في نهاية الموسم المنقضي بلعب المباريات في تمام الساعة السادسة مساء لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي.