ضربات تكتيكية.. كابوس روسي يثير الذعر في صفوف الجيش الأوكراني

قال ضابط حلف شمال الأطلسي “الناتو” المتقاعد، ستافروس أتلامازوجلو، اليوم الإثنين، إن الاستخدام المكثف للطائرات بدون طيار الروسية أصبح بمثابة ضربة تكتيكية ضد القوات الأوكرانية.

وحسب موقع “19 فورتي فايف” الأمريكي، قال أتلامازوجلو، إن "القوات الروسية تستخدم المسيرات لأغراض مختلفة، بما في ذلك الاستطلاع والضربات”، مشيرا إلي أن “المسيرات الانتحارية تشكل تهديدا تكتيكيا خطيرا في ساحة المعركة".

وأضاف أن “كييف تفقد طائراتها بدون طيار على نطاق صناعي”.

وقال أتلامازوجلو، إنه “في غضون شهر، سيصل عدد الطائرات المسيرة التي فقدها الجيشا لأوكراني إلى عشرة آلاف وحدة”.

وأوضح أن "القوات الأوكرانية تستخدم المسيرات لمجموعة متنوعة من الأغراض.. لكن مثل هذا الاعتماد الكبير على الطائرات المسيرة له سعر مرتفع للغاية".