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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن اتهام رئيس النيجر بـ "الخيانة العظمي"

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، إن رغبة المجلس العسكري الحاكم في النيجر باتهام الرئيس محمد بازوم بالخيانة العظمى تعتبر بادرة استفزازية جديدة ضد الديمقراطية.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في تصريحات له: "ندعو إلى عودة النظام الدستوري والإفراج الفوري عن الرئيس الشرعي في النيجر فورا".

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تشعر بالاستياء من التقارير حول عزم المجلس العسكري في النيجر على محاكمة الرئيس محمد بازوم، بتهمة الخيانة العظمى.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن “أفعال المجلس العسكري في النيجر وعزمه محاكمة الرئيس محمد بازوم أمر غير مبرر”.

بدورها، أعربت مجموعة غرب إفريقيا "إيكواس"، عن قلقها وصدمتها إزاء نوايا محاكمة رئيس النيجر، محمد بازوم، بتهمة الخيانة.

وأكدت "إيكواس”، أن “تحركات المجلس العسكري في النيجر بشأن محاكمة "بازوم" خطوة استفزازية جديدة”.

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