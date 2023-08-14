جيرارد يقود الاتفاق للفوز على النصر في الدوري السعودي

خسر فريق النصر أمام نظيره الاتفاق بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

افتتح السنغالي ساديو ماني التسجيل لـ “النصر” في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعادل كوايسون النتيجة لـ الاتفاق في الدقيقة 47.

وسجل موسى ديمبيلي الهدف الثاني لـ الاتفاق في الدقيقة 53، ليهدي فريقه نقاط الانتصار.

ويُدرب فريق الاتفاق، أسطورة نادي ليفربول، الإنجليزي ستيفن جيرارد.

وبتلك النتيجة، تحصل الاتفاق على أول 3 نقاط له في المسابقة، ليحتل المركز الخامس، فيما تجمد رصيد النصر عند صفر من النقاط في المركز الثاني عشر.