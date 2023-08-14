أول رد من وزارة الرياضة بشأن فيديو أزمة البطل الأوليمبي

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا بشأن الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لأحدى السيدات الفضليات والتي تشتكي فيه من بعض الأمور بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي وعملية الانتقاء داخل محافظة الجيزة وتظلمها من إحدى الأشخاص والذي تم ذكره بالفيديو، وذلك من دافع حرصها علي مستقبل ابنها، شأنها في ذلك شأن كافة الأمهات.



وأكدت وزارة الشباب والرياضة في البيان الصادر انه قد قام مسئولو المشروع بالتواصل مع الشاكين لحل مشاكلهم مع الاتحاد والمنطقة وبعد فحص الشكوي تبين التالي

تتم عملية انتقاء في محافظة الجيزة في كلا من نادي البنك الأهلي ومركز شباب بين السريات، وهذا لعدم تواجد مراكز للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في هذين المركزين وهي مراكز انتقاء فقط، شارك بها كل من يرغب من أبناء محافظة الجيزة من "نكلا والطالبية وامبابة وفيصل والحوامدية" وكافة مراكز محافظة الجيزة وهي أماكن للانتقاء فقط، وليس لفتح مركز، ولم يتم تحديد مدربين لهذه المرحلة، لأنه من الممكن بعد عملية الانتقاء يتم فتح المركز من عدمه نظرا للمستويات المتقدمة للاختبار.

المدرب المدعو ذكره في الفيديو ليس له علاقة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي وليس مدرب لأي مركز من مراكز المشروع، بل هو مدرب في مركز شباب بين السريات وليس لإدارة المشروع علاقة بما يتم تداوله من لسان المدرب ولا يوجد وعد لأي مدرب او أي مركز بالفتح من عدمه، الا بعد الانتهاء من الانتقاء كاملا في ٣٠/ ٩ المقبل، ويتم رصد النتائج كاملة لكل المحافظات ويتم تحديد المراكز المنتظر الفتح بها



وفيما تداول بشأن أن ابنها بطل جمهورية من عدمه، فذلك ليس من قواعد المشروع.

ونود الإفادة بأن وزاره الشباب والرياضة قد أعلنت عن رابط اليكتروني لتسجيل الراغبين في الالتحاق بالمشروع ولم ولن يتم تحديد أي مدرب أو مركز للتشغيل الا بعد الانتهاء من باقي الاختبارات.