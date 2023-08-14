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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من جمهورية داغستان الروسية بعد وقوع انفجار مميت بمدينة ماخاتشكالا

أرشيفية
أرشيفية

أعلن مكتب المدعي العام في جمهورية داغستان الروسية التحقق بعد انفجار في محطة وقود في مدينة ماخاتشكالا “محج قلعة” عاصمة الجمهورية.

وكتب مكتب المدعي العام عبر “تليجرام”: "نظم مكتب المدعي العام للجمهورية عملية تفتيش فيما يتعلق بحريق في محطة وقود في مدينة محج قلعة.. ذهب رؤساء مكتب المدعي العام إلى مكان الحادث لتنسيق إجراءات وكالات إنفاذ القانون وخدمات الطوارئ”.

وأضاف: “سيتم إجراء تقييم للامتثال لمتطلبات التشريعات المتعلقة بالحرائق والسلامة الصناعية في المحطة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة مدينة ماخاتشكالا “محج قلعة” بجنوب روسيا، وجود تهديد بتكرار الانفجار في محطة خدمة السيارت، مطالبة السكان بعدم السير في هذا الاتجاه حتى لا يتدخلوا في عمل خدمات الطوارئ.

وقالت إدارة المدينة عبر “تليجرام”: "الشرطة وموظفو إدارة مدينة ماخاتشكالا يأخذون الناس بعيدا عن مكان الحادث.. هناك تهديد بانفجار جديد".

وأضافت: “نحث الجميع على عدم القيادة نحو الانفجار ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية ، يمكنك منع مرور فرق الإطفاء وسيارات الإسعاف".

ومنذ قليل، أفادت وكالة الإعلام الروسية الرسمية، بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في انفجار بمحطة خدمة سيارات في مدينة محج قلعة بجنوب روسيا.

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وقالت نقلاً عن مكتب رئيس البلدية المحلي: “وفقا للمعلومات الأولية، وقع انفجار في محج قلعة في مبنى لخدمة السيارات بالقرب من مركز التسوق “جلوباس”. تشارك جميع خدمات الطوارئ”.

أظهرت مقاطع فيديو لم يتم التحقق منها على وسائل التواصل الاجتماعي حريقًا كبيرًا وتعليقًا صوتيًا يقول إن الحادث وقع في محطة وقود.

روسيا جمهورية داغستان الروسية محج قلعة

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