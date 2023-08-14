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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التعليم العالي تكشف تفاصيل جديدة عن تنسيق المرحلة الثانية

التنسيق
التنسيق

كشف الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، تفاصيل جديدة بشأن تنسيق المرحلة الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة.

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التعليم العالي: 2703 طلاب لم يسجلوا رغبات في المرحلة الأولى من التنسيق.. فيديو


وقال عادل عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، إن لدينا أماكن شاغرة في كليات متعددة في تنسيق الجامعات بالمرحلة الثانية، مضيفا أن أعداد طلاب الثانوية العامة مرتفعة هذا العام ويقتربون من استقبال مليون طالب جامعي خلال هذا العام.
وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الرقم قياسي والدولة كانت لها نظرة بعيدة لهذه الأعداد، متابعا أن الدولة نظرتها كانت بعيدة المدى في هذا الموضوع.
 

التعليم العالي التنسيق تنسيق عادل عبد الغفار تنسيق المرحلة الاولى

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