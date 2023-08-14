التعليم العالي تكشف تفاصيل جديدة عن تنسيق المرحلة الثانية

كشف الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، تفاصيل جديدة بشأن تنسيق المرحلة الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة.



وقال عادل عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، إن لدينا أماكن شاغرة في كليات متعددة في تنسيق الجامعات بالمرحلة الثانية، مضيفا أن أعداد طلاب الثانوية العامة مرتفعة هذا العام ويقتربون من استقبال مليون طالب جامعي خلال هذا العام.

وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الرقم قياسي والدولة كانت لها نظرة بعيدة لهذه الأعداد، متابعا أن الدولة نظرتها كانت بعيدة المدى في هذا الموضوع.

