نائب محافظ قنا: تنفيذ 24 مبادرة مجتمعية بالتعاون مع هيئة "كوبتك أورفانز"

شهد نائب محافظ قنا الدكتور حازم عمر فعاليات الجلسة الحوارية لمناقشة المبادرات المجتمعية التي تنفذ حاليًا ضمن مشروع "ابنتي الغالية" بالتعاون مع الجمعيات الشريكة، والتي نظمتهما هيئة كوبتك أورفانز".

وأوضح نائب محافظ قنا أن المبادرات المجتمعية التي تنفذ حاليًا تشمل 24 مبادرة ترتكز على 4 محاور رئيسية يأتي في مقدمتها محور التعليم والذي يهتم برفع وعي الفتيات بأهمية التعليم كمفتاح للتمكين، ومحور البناء النفسي والوجداني ويهتم برفع وعي الفتيات بحقوقهن وإمدادهن بالأدوات اللازمة لحماية أنفسهن من انتهاك هذه الحقوق، والتعبير عن الذات أثناء اتخاذهن قرارات بشأن حياتهن الخاصة، بينما يهتم المحور الثالث بالتعايش السلمي وقبول الآخر، ويعتمد المحور الرابع على التطوع وقيادة المرأة للمبادرات المجتمعية حيث يتم تمكين الفتيات من القيادة والمشاركة المدنية الفعالة بالإضافة إلى تدريبهن على تصميم وتنفيذ المبادرات المجتمعية التي تعالج القضايا والاحتياجات المحلية، موصيًا ببذل المزيد من الترويج للأفكار الإيجابية التي تتبناها المبادرة المجتمعية ونشرها عبر وسائل الاتصال المختلفة.

ومن جانبها، أوضحت سلوى يوسف مديرة المشروع بقنا أن "ابنتي الغالية" يعمل على توفير الفرصة للفتيات المشتركات من خلفيات اجتماعية مختلفة لمعايشة تجربة العمل معا في محبة وسلام وبروح الفريق ما يحقق التقدم للجميع في المجال الدراسي والشخصي، والاجتماعي، حيث بلغ عدد الجمعيات التي اشتركت في التنفيذ 66 جمعية يمثلون 12 محافظة، ليصل عدد المستفيدات حتى الآن إلى 12600 فتاة، لافتة إلى أن المشروع في دورته الحالية ينفذ من خلال 6 جمعيات شريكة سيتم من خلالها زراعة 600 شجرة في 5 مراكز.

