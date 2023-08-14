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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مذكرة تفاهم بين معهد الحوار للثقافات والأديان ومجلس الشباب المصري

صورة من توقيع المذكرة
صورة من توقيع المذكرة

وُقعت اليوم، الاثنين، مذكرة تفاهم بين معهد الحوار بين الثقافات والأديان ومجلس الشباب المصري للتنمية، وذلك بهدف خلق إطار عمل للتعاون طويل الأمد بين معهد الحوار بين الثقافات والأديان في جمهورية ألبانيا ومجلس الشباب المصري للتنمية في جمهورية مصر العربية.

وقعت المذكرة السفيرة سامية بيبرس عضو مجلس الإدارة بمجلس الشباب المصري للتنمية والدكتور أربين رامكاج المدير التنفيذي لمعهد الحوار بين الثقافات والأديان.

وأكدت بيبرس، الاعتراف بأن التفاعل الثقافي هو أساس العلاقات الإنسانية وأن الحوار بين الثقافات والأديان هو أداة مهمة في بناء الجسور والتغلب على فجوة سوء التفاهم والتصورات السلبية بين الأفراد والمجتمعات.

وشددت التأكيد على أن الاحترام المتبادل بين الأفراد من مختلف الخلفيات العرقية والثقافية والدينية هو أحد العوامل الرئيسية للحكم الرشيد والتنمية المستدامة ، وتم التوقيع على هذه المذكرة اليوم.

ويعد مجلس الشباب المصري أحد مؤسسات المجتمع المدني في جمهورية مصر العربية وهو معني بتمكين الشباب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتم تأسيسه في عام ٢٠١٦ ومقره بالقاهرة وله نحو ٢٠ مكتبا فرعيا في انحاء محافظات مصر .

ويرأس مجلس الشباب الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الانسان، وتشغل السفيرة سامية بيبرس منصب عضو مجلس الامناء بمجلس الشباب المصري والمدير التنفيذي لمشروع تعزيز الثقافة والهوية الوطنية المصرية.

 

 

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