مصرع شخص إثر تحطم طائرة تدريب عسكرية روسية بالقرب من شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الإثنين، مقتل شخص عندما تحطمت طائرة تدريب نفاثة عسكرية روسية أثناء محاولتها الهبوط في منطقة متاخمة لشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وفلقا لما نقلته الأسوشيتد برس.

يعد تحطم الطائرة L-39 التشيكوسلوفاكية فى منطقة كراسنودار هو ثانى تحطم عسكرى مميت فى رحلة تدريب خلال ثلاثة أيام. تحطمت طائرة مقاتلة من طراز Sukhoi-30 يوم السبت في كالينينجراد، مما أسفر عن مقتل الطيارين.

لم تحدد الوزارة ما إذا كان أي شخص آخر غير الضحية على متن الطائرة L-39 ذات المقعدين.

تعرض سلاح الجو الروسي لسلسلة من التحطم، عزاها بعض المراقبين إلى ارتفاع عدد الرحلات الجوية وسط القتال في أوكرانيا. في الشهر الماضي، تحطمت طائرتان مقاتلتان روسيتان أثناء القيام بمهام تدريبية - واحدة في المحيط الهادئ والأخرى في بحر آزوف.