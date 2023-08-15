وزيرة الثقافة تشهد ختام الدورة 16 للمهرجان القومي للمسرح المصري

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مساء الإثنين، فعاليات حفل ختام الدورة (16) للمهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.



وانطلق حفل الختام، الذي قدمته الإعلامية ريهام إبراهيم، بفقرة غنائية لفرقة كورال "روح الشرق"، حيث قدمت مجموعة من أغاني أشهر العروض المسرحية بتاريخ المسرح المصري، منها مسرحيات "الهمجي، الواد سيد الشغال، البعبع، حمري جمري، هالة حبيبتي، تمر حنه، حواديت، الدخول بالملابس الرسمية، أولاد الشوارع، ريا وسكينة، علشان خاطر عيونك، شارع محمد علي، الليلة الكبيرة، الملك هو الملك، حزمني يا، لعبة الست، وعفروتو"، ثم تم عرض فيلم وثائقي ضم حديث عدد من الفنانين عن النجم الكبير عادل إمام، من الذين شاركوا معه في بعض الأعمال الفنية، وأيضا مقتطفات من فعاليات الدورة الـ 16.



وقال الفنان ياسر صادق، مدير المهرجان، في كلمة ألقاها خلال حفل الختام: "اليوم يشهد حصاد الدورة السادسة عشرة وتوزيع الجوائز، وأود أن أتوجه بالشكر والتحية للدكتورة نيفين الكيلاني على دعمها للمهرجان، وكذلك لرئيس المهرجان الفنان محمد رياض لجهده الكبير وتذليله لكل العقبات في دورة المهرجان لهذا العام، حيث كان هدفه وأمنيته أن يصل المهرجان للمواطن، ويحصل المسرح المصري على مكانته التي يستحقها، وبالفعل قد تحقق، وسنظل نبذل كل جهد من أجل رفعة المسرح المصري والتأكيد على ريادة مصر الفنية".



من جانبه، عبر الفنان محمد رياض عن سعادته بالنجاح الذي تحقق في دورة المهرجان لهذا العام، قائلا: "في البداية أعبر عن سعادتي لكوني واحدا من الجمع الرائع من المبدعين وصناع المسرح المصري، وأنا سعيد بهذه الحالة التي وصل إليها المهرجان هذا العام، فالمهرجان كان هدفه تلاقي جميع مبدعيه، فكان بوابة انفتاح أكثر للجمهور المتعطش لمزيد من الإبداع، وتحول المهرجان إلى عرس فني والجمهور هو كلمة السر في ذلك، وفي النهاية أتمنى أن يظل المهرجان القومي للمسرح المصري عيدا للمسرحين وللمصريين جميعا".



وأعلن الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، في نهاية كلمته، عن إطلاق اسم الفنانة القديرة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب على الدورة الـ(17) من المهرجان القومي للمسرح المصري 2024.

وكرمت إدارة المهرجان، خلال حفل الختام، كلا من: مايكل عادل زكي لإهداء المهرجان تمثالًا للفنان عادل إمام، والمهندس شريف عنتر سعفان لإنشاء نظام الحجز الإلكتروني لعروض المهرجان، كما تم تكريم مدربي ورش المهرجان، وهم كل من الفنان خالد عبد السلام "ورشة الإلقاء"، الفنان صفوت حجازي "ورشة الإدارة المسرحية"، المهندس عمرو عبد الله "ورشة السينوغرافيا"، الفنان أحمد مختار "ورشة التمثيل"، والفنان شادي شرور "ورشة الإخراج".



كما كرم المهرجان، المخرج خالد جلال لتقديمه "ماستر كلاس" عن "كيفية صناعة النجم" ضمن فعاليات المهرجان، وتكريم لجنة الندوات، رئيس اللجنة د.عمرو دواره، والناقد عصام عبد الله والناقد ناصر العزبي، كما تم تكريم أعضاء لجنة مسابقة المقال النقدي والبحث النظري، وهم: د.نجوى عانوس رئيس اللجنة، ود.رانيا يحيى، والناقد محمد الروبي.

