دراسة أثرية تكشف أسرار وحكايات جديدة حول مدينة باشيمي القديمة.. تفاصيل

صدر حديثا عن بيت الكتاب السومري دراسة آثارية للدكتور احمد كاظم الطاهر الزبيدي بعنوان (مدينة باشيمي).



اعتمدت هذه الدراسة على نتائج اعمال التنقيب في تل ابو شيجة (مدينة باشيمي قديما) حيث شملت دراسة وتحليل المكتشفات المعمارية والمادية و المكتوبة( النصوص التكريسية التي عثر عليها في بناية المعبد) فضلا عن اعتمادها على عدد من المصادر العربية والأجنبية التي تناولت ذكر المدينة قديما وذكر آلهتها وحكامها سواء ما يتعلق بالمعلومات التاريخية او الكتابات المسمارية التي تنوعت مضامينها بين النصوص الاقتصادية والادارية والملكية التكريسية.

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‏وذكر الباحث في دراسته أن الادلة الآثارية بينت عمر هذه المدينة العريقة الذي استمر ما يقارب (٥٣٧ ) سنة بدءا من عصر فجر السلالات الثالث ( العصر السومري القديم ) (٢٦٠٠-٢٣٧١ ق.م) حتى سلالةلارسا (٢٠٢٥-١٧٦٣ق.م).



يذكر ان تل ابو شيجة ( مدينة باشيمي قديما) يقع في جنوب بلاد الرافدين الحدود الشرقية مع بلاد عيلام وهو احد تلك التلول التي لم تصل اليها معاول المنقبين حتى عام ٢٠٠٧ لاسباب عديدة اوضحها الباحث في دراسته.