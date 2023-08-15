أحمد شيبة ينتظر استلام جثمان والدته امام المستشفى.. صورة

التقت احد المتواجدين صورة للفنان أحمد شيبة وهو في انتظار خروج جثمان والدته من المستشفى

وفاة والده احمد شيبه:

أعلن محمود - ابن المطرب أحمد شيبة - وفاة جدته أم أبيه، امس الإثنين، بعد تدور حالتها الصحية خلال الأيام القليلة الماضية، ولم يكشف أي تفاصيل عن الجنازة والعزاء.

أحمد شيبة وضرب نار

من جهة أخرى، قدم احمد شيبة فى رمضان الماضى اغنية مسلسل “ضرب نار” والتى حملت اسم وهى الدنيا وهى من كلمات هاني فؤاد وألحان تامر كروان ومن توزيع مصطفى أبو ريا، وتم طرحها على جميع صفحات السوشيال ميديا والمنصات الرقمية.

ضب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.



وكان أحمد شيبة طرح تريو غنائيا بعنوان "الصعايدة" الذي يجمعه مع كل من: عصام كاريكا والشاعر هشام الجخ.

تريو أغنية "الصعايدة" طرح على طريقة الفيديو كليب حصرياً على اليوتيوب، وحمل توقيع المخرجة رودينا حاطوم التي أظهرت عادات وتقاليد الصعيد المصري بصورة بسيطة عكست تلك الروح المختلفة التي يتميز بها الصعيد.

وظهر في الكليب كل من أحمد شيبة وعصام كاريكا وهشام الجخ بصورة القوة والوحدة، حيث أن الصعيد يجمع بين أبنائه.

وجاءت أغنية "الصعايدة" بقالب غنائي شعبي، وتمحور موضوع الأغنية حول العادات والتقاليد الخاصة بالصعيد وأهميته في تركيبة المجتمع المصري.

على صعيد الأداء، قدم أحمد شيبة وعصام كاريكا الأداء الغنائي، بينما ظهر هشام الجخ بصورة الشاعر الذي قدم إلقاءً مميزاً أضاف روحاً جميلة للأغنية.