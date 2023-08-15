مؤسسة راعي مصر للتنمية تقيم حفلتين بأمريكا لدعم الفقراء والمحتاجين بمصر

أقامت مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حفلتين، في ولايتي نيوجيرسي ونيويورك؛ لدعم الفقراء والمحتاجين بمصر، وذلك في إطار حرصها على ربط أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، بوطنهم، ودمجهم مع قضايا وطنهم، وحثهم على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وبدأت الفاعليات بوصول نجوم الفن: نيللي كريم، وهاني رمزي، والكاتب الكبير خالد منتصر، والنائب إيهاب رمزي، السبت، يوم الخامس من أغسطس الجاري، بصحبة المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية، وكان في استقبالهم أعضاء المؤسسة بالولايات المتحدة الأمريكية.
وانطلقت أولى حفلات مؤسسة راعي مصر، في مساء السبت، 12 أبريل بولاية نيوجيرسي، استقبل أبناء الجالية المصرية نجوم الفن نيللي كريم وهاني رمزي والكاتب الكبير خالد منتصر والنائب إيهاب رمزي والمستشار أمير رمزي رئيس مجلس إدارة مؤسسة راعي مصر للتنمية استقبالًا حافلًا حيث عبر الضيوف عن سعادتهم للمشاركة مع مئات المصريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الحدث المهم وسعادتهم البالغة لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا في مصر.
وتحدثوا عن الخدمات والأنشطة الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة لدعم الفقراء والمعدمين في كل قرى ونجوع مصر لخلق حياة إنسانية تليق بهم، ثم توجه النجوم إلى نيويورك، حيث أقيم الحفل الثاني في مساء الأحد 13 أغسطس الجاري وقد أشاد لنجوم بدور أبناء الجالية المصرية بأستراليا لدعمهم لمؤسسة راعي مصر التي تقوم برعاية الأسر المعدمة خاصة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم إضافة إلى تحسين ظروفهم المعيشية من خلال كلماتهم التي ألقوها خلال الحفل.
كما تم عرض عدد من الأفلام التسجيلية عن أنشطة المؤسسة المختلفة، وفي نهاية الحفل قدم المستشار أمير رمزي، الشكر إلى جميع الحاضرين، وتكريم نجوم الفن الذين عبروا عن مدى سعادتهم بلقاء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، الذين يقدمون المساعدات لأبناء وطنهم الغالي مصر من المحتاجين ومساهمتهم في خلق حياة إنسانية لكل معدم وفقير.