عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مؤسسة راعي مصر للتنمية تقيم حفلتين بأمريكا لدعم الفقراء والمحتاجين بمصر

صدى البلد

أقامت مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حفلتين، في ولايتي نيوجيرسي ونيويورك؛ لدعم الفقراء والمحتاجين بمصر، وذلك في إطار حرصها على ربط أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، بوطنهم، ودمجهم مع قضايا وطنهم، وحثهم على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وبدأت الفاعليات بوصول نجوم الفن: نيللي كريم، وهاني رمزي، والكاتب الكبير خالد منتصر، والنائب إيهاب رمزي، السبت، يوم الخامس من أغسطس الجاري، بصحبة المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية، وكان في استقبالهم أعضاء المؤسسة بالولايات المتحدة الأمريكية. 

وانطلقت أولى حفلات مؤسسة راعي مصر، في مساء السبت، 12 أبريل بولاية نيوجيرسي، استقبل أبناء الجالية المصرية نجوم الفن نيللي كريم وهاني رمزي والكاتب الكبير خالد منتصر والنائب إيهاب رمزي والمستشار أمير رمزي رئيس مجلس إدارة مؤسسة راعي مصر للتنمية استقبالًا حافلًا حيث عبر الضيوف عن سعادتهم للمشاركة مع مئات المصريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الحدث المهم وسعادتهم البالغة لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا في مصر. 

وتحدثوا عن الخدمات والأنشطة الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة لدعم الفقراء والمعدمين في كل قرى ونجوع مصر لخلق حياة إنسانية تليق بهم، ثم توجه النجوم إلى نيويورك، حيث أقيم الحفل الثاني في مساء الأحد 13 أغسطس الجاري وقد أشاد لنجوم بدور أبناء الجالية المصرية بأستراليا لدعمهم لمؤسسة راعي مصر التي تقوم برعاية الأسر المعدمة خاصة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم إضافة إلى تحسين ظروفهم المعيشية من خلال كلماتهم التي ألقوها خلال الحفل.

 كما تم عرض عدد من الأفلام التسجيلية عن أنشطة المؤسسة المختلفة، وفي نهاية الحفل قدم المستشار أمير رمزي، الشكر إلى جميع الحاضرين، وتكريم نجوم الفن الذين عبروا عن مدى سعادتهم بلقاء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، الذين يقدمون المساعدات لأبناء وطنهم الغالي مصر من المحتاجين ومساهمتهم في خلق حياة إنسانية لكل معدم وفقير.

0bb415d9-4db4-42b6-b45c-6c4e261be81f
0bb415d9-4db4-42b6-b45c-6c4e261be81f
01f29adb-6a37-46f7-8056-68ad543aa25b
01f29adb-6a37-46f7-8056-68ad543aa25b
1caba710-bc4c-4615-ac42-910c745b2e16
1caba710-bc4c-4615-ac42-910c745b2e16
1ddf1b0d-4451-4e24-9b29-326f5e545e63
1ddf1b0d-4451-4e24-9b29-326f5e545e63
3a6c2032-34d1-4605-9bf6-97ff7f5fbe5d
3a6c2032-34d1-4605-9bf6-97ff7f5fbe5d
6c2fea87-836f-4019-ac29-aec26d5df072
6c2fea87-836f-4019-ac29-aec26d5df072
7b68a1d7-7241-4d87-a88d-a40188fe2f98
7b68a1d7-7241-4d87-a88d-a40188fe2f98
7d7df617-d4e4-493f-a35f-98016ccbeee3
7d7df617-d4e4-493f-a35f-98016ccbeee3
7e81ddb2-b050-47cd-b99b-767731986f95
7e81ddb2-b050-47cd-b99b-767731986f95
7fd37068-a9b9-4b76-993e-dc6e12b0ce6b
7fd37068-a9b9-4b76-993e-dc6e12b0ce6b
9f27a23a-1c80-42cd-b118-a29f83d34e5b
9f27a23a-1c80-42cd-b118-a29f83d34e5b
26f61c70-2d1d-4a32-a158-7360e1d5498c
26f61c70-2d1d-4a32-a158-7360e1d5498c
43fbbf6c-7201-46bf-865c-8e09ea39428f
43fbbf6c-7201-46bf-865c-8e09ea39428f
51b60f07-8db0-4b7d-9acd-7901dcca32d3
51b60f07-8db0-4b7d-9acd-7901dcca32d3
60e88691-4f49-45a4-9088-dffb946f7f15
60e88691-4f49-45a4-9088-dffb946f7f15
81f12d2e-129e-4e5e-987f-d10996ed488a
81f12d2e-129e-4e5e-987f-d10996ed488a
105bc893-dc63-404d-ad9e-a9a1edb06a53
105bc893-dc63-404d-ad9e-a9a1edb06a53
81151af9-bf6b-41d5-9154-180205bb9fe8
81151af9-bf6b-41d5-9154-180205bb9fe8
84094fa8-e86a-431f-8360-35ac2570a17f
84094fa8-e86a-431f-8360-35ac2570a17f
558353c5-ce4e-4380-bc6f-401ba9f0ce72
558353c5-ce4e-4380-bc6f-401ba9f0ce72
815241c2-f8f0-4bde-8f77-113fec464235
815241c2-f8f0-4bde-8f77-113fec464235
a1d3dc51-fa15-4f6e-9f5b-170cd0c8e448
a1d3dc51-fa15-4f6e-9f5b-170cd0c8e448
b74c23f2-e91f-4b52-9e99-bd4d50b9923a
b74c23f2-e91f-4b52-9e99-bd4d50b9923a
b7941a94-9020-4469-8be9-31e78ea75a14
b7941a94-9020-4469-8be9-31e78ea75a14
bfe003bd-af51-485a-b809-4b07ada49339
bfe003bd-af51-485a-b809-4b07ada49339
c57e5b38-e24b-44b1-9e4d-209f9664ea55
c57e5b38-e24b-44b1-9e4d-209f9664ea55
ea3d3d95-8787-4ad7-b8a2-efd4d840345d
ea3d3d95-8787-4ad7-b8a2-efd4d840345d
ec6b6a17-b7b9-43d0-b608-b1da370d7aac
ec6b6a17-b7b9-43d0-b608-b1da370d7aac
fbfd8ce3-93c8-461d-9e2f-23f066d39252
fbfd8ce3-93c8-461d-9e2f-23f066d39252

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

رسميا.. الأهلي يودع مهاجمه محمد شريف غدا

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

الفرط بـ7 جنيه.. مفاجأة سارة بشأن أزمة السجائر واختفاء بعض الأنواع

بينها طب بيطري وتمريض.. توقعات الحد الأدنى لعلمي علوم المرحلة الثانية.. فيديو

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي عن رحيل محمد شريف من الأهلي

لماذا ارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس والبصل بالأسواق.. ومتى موعد الانخفاض؟| الزراعيين تجيب

مفاجأة.. محمد صلاح يمنح اتحاد جدة السعودي الضوء الأخضر للتفاوض مع ليفربول

ترشيحاتنا

أفضل وأرخص موبايل سامسونج لمحدودي الدخل في السوق المصري

هدفان لتشريع مادة عقوبة جريمة الرشوة في القانون.. تعرف عليهما

بعد تجنيسه.. باتريك يوسف يكشف ذكرياته في مصر ويعلن عن فريقه المفضل

هل يجوز التشاؤم من رقم؟ .. دار الإفتاء تجيب

استقرار أسعار العملات العربية في مصر

منافس صيني للعمالقة .. جاك تقدم "T8 Pro" من فئة البيك اب |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب سيلفي على محطة القطار.. نهاية مأساوية لرجل وامرأة في شيكاجو

صغرت عشرين سنة .. علا غانم تثير جدلا بأحدث ظهور

خناقة بالدوري السعودي..الفرعون طارق حامد على وشك الرحيل عن الاتحاد ويتسبب في أزمة

كان يمنع هاتفه من السقوط..حكاية السيلفي الأخير لشاب في إيطاليا

فيديو

شايفين الصحاب..سيدة عربية تهدي صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه/ فيديو جراف

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

4 أزمات تضرب الأهلي| تمرد "المخيف" أبرزها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ