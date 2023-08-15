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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سابقة تاريخية .. البحرية الأمريكية تبحث عن زعيم معتمد من مجلس الشيوخ

البحرية الامريكية
البحرية الامريكية

تحولت البحرية الأمريكية، الإثنين، الفرع الثالث للجيش، إذ لم يعد بها زعيم معتمد من مجلس الشيوخ لأول مرة في التاريخ، في الوقت الذي يواصل عضو مجلس الشيوخ الجمهوري منع الترشيحات العسكرية.

تخلى رئيس العمليات البحرية المتقاعد الأدميرال مايك جيلداي عن القيادة يوم الاثنين. القوات البحرية والجيش ومشاة البحرية كلها الآن بدون قائد مؤكد.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال مراسم التخلي في الأكاديمية البحرية في أنابوليس بولاية ماريلاند 'هذا غير مسبوق. إنه غير ضروري. وهو غير آمن.'

منع السناتور الجمهوري تومي توبرفيل ، الذي يمثل ولاية ألاباما ، مئات الترشيحات العسكرية من المضي قدمًا ، قائلاً إن البنتاغون يستخدم التمويل الحكومي بشكل غير صحيح لتغطية تكاليف السفر لعمليات الإجهاض لأفراد الخدمة وعائلاتهم.

وأضاف أوستن: 'هذه السيطرة الكاسحة تقوض الاستعداد العسكري الأمريكي. إنها تعيق قدرتنا على الاحتفاظ بأفضل ضباطنا وتؤدي إلى تقلب حياة الكثير من العائلات العسكرية الأمريكية'.

رشح الرئيس جو بايدن الأدميرال ليزا فرانشيتي لقيادة البحرية ، وهي خطوة تاريخية من شأنها كسر حاجز الجنس في الجيش الأمريكي بجعلها أول امرأة تتولى قيادة الخدمة وتصبح عضوًا في هيئة الأركان المشتركة - إذا و عندما يؤكدها مجلس الشيوخ. ستقود البحرية بصفة تمثيلية حتى ذلك الحين.

بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية العام الماضي حكم 'رو ضد وايد' التاريخي لعام 1973 الذي يعترف بالحق الدستوري في الإجهاض ، قال البنتاغون إنه سيغطي تكاليف السفر لأعضاء الخدمة الذين يسعون إلى الإجهاض وما يصل إلى 21 يومًا.

العديد من الولايات لديها إمكانية محدودة للإجهاض منذ أن انقلبت قضية رو ضد وايد ، ويقول الجيش إن النساء العاملات في الخدمة لا يمكنهن اختيار مكان تمركزهن.

عادة ما تكون موافقة مجلس الشيوخ على الترقيات العسكرية سلسة. لا يمكن أن يمنع عقد Tuberville مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية من التصويت على أي ترقية ، لكنه يمكن أن يبطئ العملية بشكل كبير.

الأكاديمية البحرية البحرية الأمريكية الدفاع الأمريكي الرئيس جو بايدن

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