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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الجزمز أو الشكشوكة بأسهل الخطوات

طريقة عمل الجزمز
طريقة عمل الجزمز او الشكشوكه بالطريقه التقليديه

يقدم الشيف أحمد عثمان طريقة عمل الجزمز أو الشكشوكة بالطريقة التقليدية. 

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المكونات لعمل الجزمز أو الشكشوكة


بصلة مفرومة فرماً ناعماً.
ملعقة من شرائح الثّوم الرّفيعة.
شرائح دائرية من الفلفل الأخضر الحار (حسب الرّغبة).
كوبين من الطّماطم المقشّرة والمقطّعة.
ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.
ملعقتين من زيت الزّيتون.
أربعة بيضات.


طريقة عمل الجزمز والشكشوكة 


في مقلاةٍ على النّار أضيفي زيت الزّيتون والبصل والثّوم، قلّبي المكوّنات حتّى يذبل البصل قليلاً.
أضيفي شرائح من الفلفل الحارّ حسب رغبتك ِ.
أضيفي كميّة الطّماطم، أتركيها على نارٍ هادئةٍ حتّى تتسبّك قليلاً.
تبّلي الطّماطم بالملح والفلفل الأسود.
يُضاف البيض فوق سطح الطّماطم كتعرف ما هو دون تقليب ويُترك على نارٍ هادئةٍ حتّى ينضج البيض جيداً، ثمّ يُتبّل بقليل ٍمن الملح والفلفل.
زيّني الطّبق بأوراق من البقدونس وقدّميه ساخناً مع الخبز العربيّ

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