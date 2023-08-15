تقدم الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل الجبنة القريش في المنزل، بمذاق لا يقاوم وطريقة مضمونة.



المقادير لعمل الجبنة القريش في المنزل



4 لتر حليب - 4 ملاعق كبيرة خل أبيض - قليل من الملح



طريقة عمل الجبنة القريش في البيت



- نحضر وعاء عميق ونضع به 4 لتر حليب ويوضع علي نار هادئ حتي يغلي

- نضيف 4 ملاعق خل ويقلب ويبعد من علي النار ويترك حتي ينفصل الجبن عن الماء

- نحضر مصفاه وتبطن بطبقتين من الشاش الأبيض النظيف

- بملعقة كبيرة ننشل الكتل الصلبة من الوعاء وتوضع فوق الشاش ثم يغطي بطبقة اخري من الشاش لمنع أي حشرات او تراب

- نضع ثقل فوق طبقة الشاش حتي نتخلص من الماء الزائد

- يكشف عن قطع الجبنة القريش ثم يرش بقليل من الملح وتخلط

- نحضر حصير نظيفة ونضع بها كمية الجبنة علي الطرف ثم تبرم وتغلف بطبقة من النايلون وندخلها الثلاجة لمدة يوم او حتي الاستعمال

- تقدم قطع الجبنة القريش مع قطع الطماطم وزيت الزيتون .