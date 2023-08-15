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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الجبنة القريش في المنزل

طريقة عمل الجبنة
طريقة عمل الجبنة القريش

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل الجبنة القريش في المنزل، بمذاق لا يقاوم وطريقة مضمونة. 

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المقادير لعمل الجبنة القريش في المنزل 


4 لتر حليب - 4 ملاعق كبيرة خل أبيض - قليل من الملح 


طريقة عمل الجبنة القريش في البيت 


- نحضر وعاء عميق ونضع به 4 لتر حليب ويوضع علي نار هادئ حتي يغلي
- نضيف 4 ملاعق خل ويقلب ويبعد من علي النار ويترك حتي ينفصل الجبن عن الماء
- نحضر مصفاه وتبطن بطبقتين من الشاش الأبيض النظيف 
- بملعقة كبيرة ننشل الكتل الصلبة من الوعاء وتوضع فوق الشاش ثم يغطي بطبقة اخري من الشاش لمنع أي حشرات او تراب
- نضع ثقل فوق طبقة الشاش حتي نتخلص من الماء الزائد
- يكشف عن قطع الجبنة القريش ثم يرش بقليل من الملح وتخلط
- نحضر حصير نظيفة  ونضع بها كمية الجبنة علي الطرف ثم تبرم وتغلف بطبقة من النايلون وندخلها الثلاجة لمدة يوم او حتي الاستعمال
- تقدم قطع الجبنة القريش مع قطع الطماطم وزيت الزيتون .

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