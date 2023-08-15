ارتفاع ضحايا حريق محطة وقود في داغستان إلى 91 قتيلا وجريحا

ارتفع عدد ضحايا حريق محطة وقود في داغستان، إلى 91 قتيلا وجريحا.

وأفادت وكالة أنباء “إنترفاكس”، نقلا عن مسعفي الطوارئ الإقليميين، بأن الحريقًا الذي نشب في محطة وقود في منطقة داغستان جنوب روسيا أدى إلى مقتل 25 شخصًا بينهم 3 أطفال.

وقال مسؤولون إن الحريق بدأ في ورشة لتصليح السيارات على جانب طريق سريع في عاصمة داغستان محج قلعة، مساء الاثنين، وتسبب في انتشار الانفجارات إلى محطة وقود قريبة.

وأظهرت لقطات نشرت على الإنترنت مبنى من طابق واحد مشتعلا ، حسبما أفاد تلفزيون رويترز.

وقال أحد الشهود 'إنها أشبه بالحرب هنا'.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الصحة الروسي فلاديمير فيزنكو أن عدد المصابين ارتفع إلى 66 ، 10 منهم في حالة حرجة.

وذكرت وكالة إنترفاكس نقلاً عن وزارة الصحة بداغستان، أن 13 من الجرحى من الأطفال.

ونقلت تاس عن بيان صادر عن خدمة الطوارئ الروسية أن رجال الإطفاء استغرقوا أكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة لإخماد الحريق الذي امتد إلى مساحة 600 متر مربع (715 ياردة مربعة).