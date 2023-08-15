في المحل منذ 1993.. بيع قطعة ذهب بعد 30 عاما من عرضها

في عالم المجوهرات، يعتبر الذهب من المعادن الثمينة التي تحظى بشعبية كبيرة. وعندما يتعلق الأمر بقطع ذهبية نادرة وفريدة من نوعها. وهذا ما حدث مع قطعة ذهب لم تُباع من محل المجوهرات في إحدى الدول العربية منذ عرضها في عام 1993.

بعد 30 عاما من عرضها تم بيعها، مما فع صاحب المتجر لتصويرها والاحتفاء بمغادرتها واجهات العرض، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي، تم تسليط الضوء على هذه القطعة الفريدة وتم تداولها بشكل واسع.

بحسب مقطع فيديو متداول، رغم عدم بيعها لمدة 30 عاما فإن قيمتها النادرة وتاريخها المثير للاهتمام يجعلانها تحفة تستحق الاحتفاظ بها كجزء من تراث المتجر الذي عرضها وثقافتها الجمالية.

تعود القطعة الذهبية النادرة إلى مجموعة مجوهرات فاخرة عُرضت في محل مشهور للمجوهرات في دولة عربية قبل عقود. ورغم جمالها وفخامتها، إلا أنها لم تجد مشتريًا منذ ذلك الحين. وقد تعزى ظاهرة عدم بيعها إلى طابعها التراثي.

على الرغم من أن القطعة الذهبية لم تباع منذ عقود، إلا أن المحل المالك لا يزال يحتفظ بها بفخر. وأعلن المالك مؤخرًاهتمامه بالقطعة النادرة وأنها جزء من تراث المحل والثقافة الجمالية للدولة.