زوج أبوه الثانية بنفسه.. شاب يرضي والدته بهذه الهدايا بعد اختيار ضرتها

شاب اختار زوجة ثانية لأبيه، وحاول إرضاء والدته وشراء الهدايا لها، قصة غريبة انتشرت مؤخرًا عبر مقطع فيديو مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي يروي قصة شاب بذل جهودًا استثنائية لإسعاد والدته بعد زواج والده من امرأة ثانية.

يكشف الشاب في الفيديو عن مجموعة من الهدايا والمفاجآت التي قدمها لوالدته بهدف رسم البسمة على وجهها وتجسيد حبه لها.

في الفيديو، يروي الشاب قصة تضحية مؤثرة قام بها لإسعاد والدته. بعد زواج والده من امرأة ثانية، قرر الشاب أن يبذل قصارى جهده لجعل والدته تشعر بالسعادة والاهتمام الذي يكنه لها.

قام الشاب بشراء طقم ذهبي غالي الثمن لوالدته، وقدمه لها في حفل زفاف والدها. كما قام بشراء سيارة حلمها وقدمها لها كهدية مفاجئة.

وليس هذا فحسب، بل قام الشاب أيضًا بحفر بئر مياه في إحدى القرى الفقيرة باسم والدته، بهدف توفير المياه النقية للأهالي.

ولكمال الفرحة، قام بدعوة والدته لأداء العمرة وقضاء أوقات مميزة في المدينة المنورة. وفي لحظة مفاجئة ومؤثرة، قام بزيارة والدته في أحد المطاعم وفاجأها بتنظيم عشاء رومانسي تعبيرًا عن حبه العميق وامتنانه لها.

شاب يسعد والدته بعد زواج والده بامرأة ثانية

لم يمر الفيديو دون أن يلفت انتباه الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث انتشر بسرعة وتم مشاركته بشكل واسع. نال الشاب إشادة وتقدير الكثير من المستخدمين الذين أبدوا إعجابهم بتصرفه الكريم وحبه الصادق لوالدته.

تعليقات المستخدمين تراوحت بين الإعجاب بروح العطاء والتضحية لدى الشاب وتأثرهم بقوة المشاعر التي تنبعث من الفيديو. واعتُبر الشاب قدوة حسنة ومصدر إلهام للآخرين.