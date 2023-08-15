النيران تشتعل بجسد سيدة إسبانية بسبب موجة الحر الشديدة.. ماذا حدث؟

توفيت امرأة مسنة بعد أن أشعلت النار في نفسها بالخطأ، وذلك بسبب موجة الحر الشديدة.

وقعت مأساة في يكلا ، وهي بلدة تقع في منطقة مورسيا جنوب شرق إسبانيا ، في 10 أغسطس ، حيث كانت الدولة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط ​​تعاني من موجة الحر الثالثة في الصيف.

غمرت إمرأة تبلغ من العمر 71 عامًا ، أجزاء من جسدها بالكحول في محاولة لتهدئة نفسها من حرارة الجو، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية.

في يوم الحادث المروع ، حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن درجات الحرارة قد تصل إلى 45 درجة مئوية في مورسيا.

بعد فترة وجيزة من اللجوء إلى العلاج القديم لخفض درجة حرارة جسمها ، أشعلت المرأة سيجارة وأضرمت النار في نفسها عن طريق الخطأ عندما لامست بشرتها المبللة بالكحول النار.

تسبب الاحتراق في حروق خطيرة في جسدها ، وعلى الرغم من نقلها إلى مستشفى فيرجن دي أريكساكا ، إلا أن المرأة المسنة لم تنج من الحادث.

وبعد وفاتها يوم الخميس الماضي ، تم نقل جثة المرأة إلى معهد الطب الشرعي لتشريحها.

هذه ليست أول حالة وفاة من هذا النوع. في يونيو 2019 ، فقدت امرأة تبلغ من العمر 86 عامًا حياتها بعد أن صبغت جزءًا من جسدها في الكحول.