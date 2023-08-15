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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

النيران تشتعل بجسد سيدة إسبانية بسبب موجة الحر الشديدة.. ماذا حدث؟

صدى البلد

توفيت امرأة مسنة بعد أن أشعلت النار في نفسها بالخطأ، وذلك بسبب موجة الحر الشديدة.

وقعت مأساة في يكلا ، وهي بلدة تقع في منطقة مورسيا جنوب شرق إسبانيا ، في 10 أغسطس ، حيث كانت الدولة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط ​​تعاني من موجة الحر الثالثة في الصيف.

غمرت إمرأة تبلغ من العمر 71 عامًا ، أجزاء من جسدها بالكحول في محاولة لتهدئة نفسها من حرارة الجو، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية.

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في يوم الحادث المروع ، حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن درجات الحرارة قد تصل إلى 45 درجة مئوية في مورسيا.

بعد فترة وجيزة من اللجوء إلى العلاج القديم لخفض درجة حرارة جسمها ، أشعلت المرأة سيجارة وأضرمت النار في نفسها عن طريق الخطأ عندما لامست بشرتها المبللة بالكحول النار.

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تسبب الاحتراق في حروق خطيرة في جسدها ، وعلى الرغم من نقلها إلى مستشفى فيرجن دي أريكساكا ، إلا أن المرأة المسنة لم تنج من الحادث.

وبعد وفاتها يوم الخميس الماضي ، تم نقل جثة المرأة إلى معهد الطب الشرعي لتشريحها.

هذه ليست أول حالة وفاة من هذا النوع. في يونيو 2019 ، فقدت امرأة تبلغ من العمر 86 عامًا حياتها بعد أن صبغت جزءًا من جسدها في الكحول.

 

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