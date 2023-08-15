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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ظهور علامات غير طبيعية على جلد منطقة الرأس .. أعراض سرطان الدماغ

ظهور علامات غير
ظهور علامات غير طبيعية على جلد منطقة الرأس .. أعراض سرطان ا

يجهل الكثير من الأشخاص أعراض مبكرة تدل على الإصابة بسرطان الدماغ المنتشر بين البعض ، مع العلم أن هذه الأعراض إذا تم إكتشافها فى وقت مبكر يمكن أن تجعل مريض سرطان الدماغ يشفي فى بعض الأحيان وتقيه الكثير من الآلام ، لذلك نكشف عن هذه الأعراض .

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علامات الإصابة بالسرطان في الرأس يمكن أن تختلف اعتمادًا على نوع السرطان ومكانه ومرحلته. ومع ذلك، هناك بعض العلامات الشائعة التي يمكن أن تشير إلى وجود سرطان في الرأس. ومن بين هذه العلامات:

 

الصداع الشديد والمستمر، وخاصة إذا كان يزداد سوءًا مع مرور الوقت.

تغيرات في الرؤية، مثل ضبابية الرؤية أو فقدان الرؤية الجانبية.

آلام في الوجه أو الفك أو الأسنان التي لا تمت لمشاكل الأسنان بصلة.

ظهور كتلة أو تورم في الرأس أو العنق.

تغيرات في الحركة أو الإحساس في الوجه أو الرقبة.

صعوبة في البلع أو الكلام.

نزيف غير طبيعي من الأنف أو اللثة أو الأذن.

تغيرات في الشم أو التذوق.

ظهور علامات غير طبيعية على الجلد في المنطقة المحيطة بالرأس.

يجب ملاحظة أن وجود أحد هذه العلامات لا يعني بالضرورة وجود سرطان في الرأس، فقد تكون هناك أسباب أخرى غير خطيرة وراء هذه الأعراض. إذا كنت تعاني من أي علامات مشابهة أو تشعر بالقلق، يجب عليك استشارة الطبيب لتقييم حالتك وإجراء الفحوصات اللازمة للتشخيص الدقيق .

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