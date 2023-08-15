ميكب أرتيست تقرر العمل للمنتقبات فقط: سألت وقالولي حرام

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي قرار اعتزال خبيرة تجميل بعد سنوات من العمل ماكيير “ميكب أب أرتيست”، ليتفاجأ متابعوها بقرار اختفائها ثم عودتها وإعلانها حذف كل صور عملها السابق.

بررت ريم فادي، عبر حسابها سبب اختفائها ثم حذف كل الصور، وكتبت: “من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وأخيرا بعد غياب عنكم وقفت فيها شغلي”.

وتابعت: “بعد ما سألت في الدين كتير، اللي عرفته خلاني أقول كفاية على الواحد ذنوبه وإني مش حمل تشيل ذنب كل بنت أعملها ميكب وذنب كل عين هتشوفها”.

لهذا اتخذت قرارا بوضع الماكياج للمنتقبات فقط أو لكل فتاة ستحضر مناسبة تقتصر على وجود الفتيات فقط، “حنتها أو حفلة مغلقة.. أو واحدة بتحتفل بعيد جوازها مع جوزها لوحدهم”.

وعن الهجوم الذي تعرضت له، قالت: “أنا مش منتقبة ولا شيخة ولا بنتقد حد بيعمل ميكب، أنا الحمدلله علاقتي طيبة بمعظم الميكب أرتيست في أسوان، وياما كسبت مادياً ومعنوياً من شغلي على مدار السنين اللي فاتت، بس مش عيب إني أعيد حساباتي”.