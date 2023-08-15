أخبار الفن| أحمد شيبة ينتظر جثمان والدته أمام المستشفى.. وإعلان جوائز مهرجان المسرح المصري

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد”، العديد من الأخبار المهمة عن أحمد شيبة وجوائز مهرجان المسرح المصري، نرصدها لكم فيما يلي:
في عيد ميلاد رجاء يوسف .. تعرف على أبرز أعمالها
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة رجاء يوسف ، والتي قدمت أعمالا مميزة.
أحمد شيبة ينتظر استلام جثمان والدته امام المستشفى.. صورة
التقت احد المتواجدين صورة للفنان أحمد شيبة وهو في انتظار خروج جثمان والدته من المستشفى
شابوه وسيدتي أنا وياسن وبهية يحصدون جوائز مهرجان المسرح المصري
أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري خلال حفل ختام دورته السادسة عشرة ، عن جوائز المهرجان والتي تشكلت لجنة تحكيمه من الفنان أشرف عبد الغفور رئيساً ،ومهندس الديكور محمد الغرباوي ، والناقد جرجس شكري ، والدكتور سحر هلالي ، والفنان مجدي كامل ، والمؤلف نادر صلاح الدين ، والفنان طارق مهران .