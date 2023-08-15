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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

افتتاح أول مصنع لحوم مزروعة.. ماذا تنوي أن تفعل الصين ؟

لحوم مُصنعة في المختبر
لحوم مُصنعة في المختبر

أطلقت الشركة الصينية الناشئة CellX أول مصنع للحوم المزروعة في البلاد في شنغهاي هذا الأسبوع وسط محاولات الحكومة لضمان الأمن الغذائي لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، يحتوي المصنع على مفاعل حيوي بسعة 2000 لتر قادر على إنتاج طن من اللحوم المزروعة سنويًا ، وسيتم إضافة المزيد من المفاعلات الحيوية قريبًا.

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يمثل المصنع التجريبي خطوة أقرب إلى جلب اللحوم المزروعة إلى مائدة العشاء قبل الإنتاج على نطاق واسع ، وفقًا لما ذكره المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة CellX Ziliang Yang.

قال يانج لصحيفة South China Morning Post: "سيتم استخدام الأفكار المستمدة من هذه المنشأة التجريبية لمنشأة الإنتاج التجارية الخاصة بنا التي نخطط لإكمالها بحلول عام 2025 والتي ستكون قادرة على إنتاج مئات الأطنان من المنتجات سنويًا".

اللحوم المُصنعة في المختبر

تهدف الصين ، التي تعد واحدة من أكبر الدول المستهلكة للحوم في آسيا ، إلى إيجاد مصادر مستدامة للبروتين الحيواني لإطعام سكانها وتقليل الاعتماد على الواردات.

 وفقًا لتقرير حديث لوزارة الزراعة الأمريكية ، زاد استهلاك اللحوم في الصين بشكل كبير منذ السبعينيات ويمكن أن يرتفع أكثر في العقد المقبل.

في العام الماضي ، أعربت بكين عن دعمها لتطوير البروتين الاصطناعي ، بما في ذلك اللحوم المزروعة في المختبر ، كمصدر للغذاء كجزء من خطة التنمية الخمسية الرابعة عشرة للاقتصاد الحيوي.

وفقًا ليانغ ، ستساعد المنشأة التجريبية في تقليل تكلفة إنتاج CellX إلى أقل من 100 دولار للرطل ، مما يجعلها قادرة على المنافسة ضد اللحوم، من المتوقع أن يؤدي إطلاق منشأة الإنتاج التجاري في عام 2025 إلى خفض التكاليف بشكل أكبر.

يتم إنتاج اللحوم المزروعة عن طريق زراعة الخلايا الحيوانية مباشرة ، مما يلغي الحاجة إلى تربية الحيوانات من أجل الغذاء.

استهلاك اللحوم الحيواني الحكومة

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