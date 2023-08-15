مسرح الطليعة: عودة عرض «باب عشق» في موسم جديد| 17 أغسطس

أعلنت إدارة مسرح الطليعة بالعتبة، التابع للبيت الفني للمسرح، عودة العرض المسرحي "باب عشق" وتقديمه في موسم جديد، في قاعة زكي طليمات، اعتبارا من 17 إلى 31 أغسطس الجاري.

مسرحية "باب عشق" من العروض التي لها طابع خاص ومتفرد، وتم تقديمها مؤخرا في أكثر من موسم مسرحي، حققت خلالها نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيري والنقدي، وهي النص الفائز مؤخرا بجائزة ساويرس الثقافية في التأليف المسرحي لعام 2021، من تأليف الكاتب إبراهيم الحسيني.

وتشير المسرحية في أحداثها، إلى الصراع بين الحب والكراهية، وتؤكد أهمية الشعر في إبراز قيمة الحب والمشاعر الصادقة، وذلك من خلال قصة واقعية من التراث الشعري.

العرض بطولة ماهر محمود إسماعيل، وأحمد حسن، وفكري سليم، وإسلام بشبيشي، وشيماء يسري، وهالة ياسر، ومي زويد، ودنيا عوني، ومحمد صلاح، ومحمد أمين، وموسيقى وألحان محمد حسني، وأشعار درويش الأسيوطي، وتأليف إبراهيم الحسيني، وإخراج حسن الوزير.