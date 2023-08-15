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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منظمة المرأة العربية تعقد الدورة الثانية لبرنامج إعداد كوادر وطنية لمراقبة الانتخابات العامة

صدى البلد

تعقد منظمة المرأة العربية صباح اليوم الثلاثاء الدورة الثانية في إطار برنامج: "إعداد كوادر وطنية في مجال مراقبة الانتخابات العامة من منظور النوع الاجتماعي" الذي تتبناه المنظمة، والتي تستمر جلسات عملها على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 15 إلى 17 أغسطس 2023 افتراضياً عبر تطبيق زووم.

 

تتناول الدورة موضوع الشكاوى والمراجعات والطعون الانتخابية وتتناول جلسات عملها عدة موضوعات، كما يتخللها تقسيم المشاركات إلى مجموعات عمل تطبيقية للتدريب العملي.


يشارك في الدورة ممثلات عن الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في الدول الأعضاء فضلاً عن الإعلاميات المشاركات في المراقبة على الانتخابات، وذلك من ست دول عربية هي الأردن، الجزائر، السودان، لبنان، ليبيا، اليمن.


تفتتح الدورة سعادة الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة للمنظمة، ويقوم بالتدريب في الدورة كل من الأستاذ الدكتور شفيق صرصار، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق والعلوم السياسية – الجمهورية التونسية، والدكتور عصام سليمان، الرئيس السابق للمجلس الدستوري في لبنان، واللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقاً – مصر.

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منظمة المرأة العربية تعقد الدورة الثانية لبرنامج إعداد كوادر وطنية لمراقبة الانتخابات العامة

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