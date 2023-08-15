عرض الفيلمين المصريين «ميكروباص» و«صاحبتي» بمهرجان عمان السينمائي الدولي| 19 و20 أغسطس

يُعرض الفيلمان المصريان "ميكروباص" و"صاحبتي"، يومي 19 و20 أغسطس الجاري، ضمن أفلام المسابقة الرسمية بالدورة الرابعة من مهرجان عمان السينمائي الدولي "أول فيلم"، الذي يقام خلال الفترة من 15 إلى 22 أغسطس الجاري.

"صاحبتي" فيلم روائي قصير للمخرجة كوثر يونس، وبطولة إلهام صفي الدين، وقد شارك في المسابقة الرسمية بقسم آفاق السينما القصيرة بمهرجان فينسيا السينمائي الدولي، وهو أول فيلم مصري يشارك في المسابقة.

كما فاز بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته الرابعة، وحصلت مخرجته على جائزة لجنة التحكيم بمسابقة "عزيزة أمير" من نفس المهرجان، وفاز الفيلم بالجائزة الأولى من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته العام الماضي.

أما فيلم "ميكروباص" للمخرجة ماجي كمال، وبطولة داليا شوقي ودهبة أبو الدهب، فهو مستوحى من تجارب شخصية لنماذج حية عانت من التحرش بأشكاله المختلفة، حيث يناقش الفيلم هذه الظاهرة من منظور جديد ومختلف.

وقد شارك الفيلم في العديد من المهرجانات السينمائية، وحصل على جائزة لجنة التحكيم كأفضل فيلم قصير من مهرجان "دي سين أفريكانو" بإسبانيا.