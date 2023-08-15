بنزيما المصري يقترب من الدوري الإسباني

خطف الموهبة المصرية أحمد محمد سليمان "بنزيما"، الأضواء مع فريق كافكلي سبور، ضمن منافسات الدوري التركي "ب"، وذلك قبل انطلاق موسم 2023-2024، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الكشافين في أوروبا.

وأعلن نادي كافكلي التركي، قائمته، وعلى رأسها اللاعب الواعد أحمد بنزيما، ليخوض معه تحدياته خلال الموسم المقبل، وذلك بعدما قدم مستويات مميزة مع الفريق، ما لفت إليه أنظار بعض كشافي الأندية الأوروبية.

وقبل نهاية نافذة انتقالات صيف 2023، المقرر لها أول سبتمبر المقبل، كثف نادي قاديش، المنتمي للدوري الإسباني الدرجة الأولى، مفاوضاته مع اللاعب، من أجل الحصول على خدماته، خاصة أن مسابقة الليجا بدأت جولاتها يوم الجمعة الماضي الموافق 11 أغسطس الجاري.

ويمتاز أحمد بنزيما بمرونته التكتيكية التي تسمح له باللعب في عدة مراكز في خط الهجوم ، وتحديدا في مركز 9، وأيضاً إجادته كمهاجم وهمي، وصانع الألعاب.

وشارك المهاجم المصري، صاحب الـ19 عاما، أساسيا خلال المواجهتين، اللتين خاضهما فريق كافكلي سبور، وأسهم "بنزيما المصري" خلالها في هدفين ما بين صناعة وتسجيل.

كان الموهبة المصرية أحمد سليمان بدأ مشواره في صفوف نادي الشهداء، أحد فرق الدرجة الثالثة في الدوري المصري، حيث فرض نفسه كأحد أبرز لاعبي الخط الأمامي، وخاض معهم 12 مباراة، أحرز خلالها 8 أهداف، وتوج بلقب هداف الفريق.

وعقب تألقه في مصر، انتقل إلى الدوري التركي، من بوابة نادي كافكلي، الذي يستعد معهم لخوض مباريات الدوري ب، الموسم الكروي الجديد 23/2024، في حال عدم إتمام انتقاله إلى الليجا الإسبانية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.