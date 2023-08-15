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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل هجوم روسي عنيف استهدف 3 مدن أوكرانية ليلا

هجوم روسي عنيف
هجوم روسي عنيف

أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الثلاثاء، تدمير 16 صاروخا من أصل 28 أطلقتها روسيا في هجومها على 3 مدن أوكرانية خلال الليل.

ووفقا لوسائل الإعلام الاوكرانية، تسبب الهجوم الروسي العنيف على كل من لفيف ولوتسك ودنيبروبيتروفسك الأوكرانية في وقوع انفجارات في أراضيها ليلة الثلاثاء.

وبحسب وكالة الانباء الأوكرانبة "أوكرانفورم"، ففي دنيبرو استهدفت صواريخ روسية منشأة صناعية حيث اندلع حريق وأصيب شخص

كما تم تسجيل سقوط صواريخ في منطقتي لوتسك ولفيف.

وأفاد رئيس بلدية لفيف، أندريه سادوفي، بأن "الغزاة استهدفوا المدينة في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء".

وقال: "لقد تعرضنا لضربات هنا في لفيف. ولسوء الحظ، تأثرت المساكن الخاصة أيضا. الخدمات ذات الصلة في طريقها بالفعل إلى مكان الحادث".

كما أبلغ رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لفيف، ماكسيم كوزيتسكي، عن الضربات في المنطقة، مشيرًا إلى أنه سيشارك التفاصيل لاحقًا.

ونتيجة لإصابة عدد من المباني السكنية بصاروخ، اندلع حريق أثناء إجلاء السكان المحليين.

وأبلغ سادوفيي عن ذلك على "تيليجرام"، وقال "أصيبت بعض المباني السكنية. نشب حريق في الطوابق العليا. نقوم بإجلاء الناس. جميع خدمات الاستجابة تعمل في الموقع".

وفي الوقت نفسه ، أضاف سادوفيي أن أحد الشوارع في لفيف مطوق حاليا.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لفيف، ماكسيم كوزيتسكي، إنه نتيجة للهجوم الصاروخي على لفيف ، تم الإبلاغ عن وقوع إصابات. يتم تزويد المتضررين بكل المساعدة الطبية اللازمة. ولم يتم تأكيد اية تقارير عن الضحايا حتى الان.

وأضاف: "تم تسجيل حرائق صغيرة في أجزاء أخرى من لفيف أيضا. وتم إخمادها على الفور. وفي أحد محلات السوبر ماركت بالمدينة، انهار السقف بسبب سقوط حطام الصواريخ. كما تلقينا معلومات عن الأضرار التي لحقت بالسيارات".


وفي هذه الأثناء، في دنيبرو، في الساعة 4:20 ، تعرضت إحدى الشركات المحلية للهجوم، وفقا لما ذكره سيرهي ليساك، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى إصابة شخص بجروح.

وقال رئيس بلدية لوتسك، إيهور بولشوك، إن إحدى الشركات الصناعية في المدينة تعرضت للقصف، مضيفا أنه تم الإبلاغ عن وقوع إصابات، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع انفجارين واحدا تلو آخر بفارق زمني قصير..


وكان قد تم إعلان حالة التأهب للغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا ليل الثلاثاء بعد أن أطلقت روسيا صواريخ كروز من منطقة بحر قزوين.

 

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