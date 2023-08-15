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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المريخ البورسعيدي: ننتظر عائد بيع إبراهيم عادل لأوروبا للعودة إلى الدوري الممتاز

صدى البلد

يسعى نادى المريخ البورسعيدى لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية استعداداً لانطلاق الموسم الجديد بدورى القسم الثانى، حيث يضع مجلس إدارة المريخ، برئاسة أحمد جوهر، آماله على العودة للدورى الممتاز.

وقال أيمن عيد، المتحدث الإعلامى لنادى المريخ: “لدينا طموحات كبيرة هذا الموسم بتكوين فريق قوى قادر على وضع الفريق على المسار الصحيح فى ظل وجود دوافع كبيرة من مجلس الإدارة من أجل عودة المريخ إلى الدورى الممتاز رغم وجود كثير من العقبات، أبرزها الموارد المالية التى تتحكم فى كل شيء حتى شكل تدعيمات الفريق فى كل موسم”.

وأضاف أيمن عيد: “لم نتعاقد مع لاعبين جدد حتى الآن رغم بداية فترة الإعداد منذ أسبوع، وقوام الفريق فى التدريبات يضم 16 لاعبا من قوام الفريق الأول والناشئين، ولكن الجهاز الفنى بقيادة محمد ياسين وضع احتياجاته الفنية ويدرس حالياً العديد من الترشيحات لتدعيم الصفوف”.

وتابع: “بالتأكيد كل الأندية تعمل فى الوقت الحالى على تدعيم صفوفها، ولكننا ننتظر حدثا آخر سيحدث نقلة مختلفة فى تعاقدات الموسم الجديد”. 

ولفت إلى أن نادى المريخ ينتظر إتمام نادى بيراميدز لصفقة بيع إبراهيم عادل إلى أحد الأندية الأوروبية، حيث سيحصل النادى على 20% من عائد احتراف إبراهيم عادل على حسب البند الموجود فى عقد انتقال اللاعب من المريخ إلى الأسيوطى "بيراميدز حالياً".  

واختتم أيمن عيد تصريحه قائلا: “إذا حصل المريخ على بند نسبة البيع من انتقال إبراهيم عادل إلى أوروبا سيكون هناك رؤية مختلفة للتدعيمات ولائحة الفريق طوال الموسم، كما سيكون هناك خطة لتطوير قطاع الناشئين الذى كان سبباً فى اكتشاف موهبة إبراهيم عادل”.

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