مركز تحديث الصناعة يطلق منصة إلكترونية لـ152 فرصة استثمارية| تفاصيل

قام مركز تحديث الصناعة بتحليل الواردات والصادرات المصرية علي مدار الأربع سنوات السابقة وأيضاً تحديد عدد من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتم إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات والتي تضم عدد 152 فرصة استثمارية في القطاعات المختلفة؛ وذلك في إطار توجيهات وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ونظراً للدور الفني الذي يقوم به مركز تحديث الصناعة في زيادة تنافسية الصناعة المصرية، وتعميق التصنيع المحلي من خلال تحديد عدد من الفرص الاستثمارية.

ونظراً لمتابعة تطبيق الفرص الاستثمارية، أعلنت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة الأستاذة/دعاء سليمة إطلاق المركز لمنصة إلكترونية تضم الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الصناعية من خلال الرابط التالي : http://invest.imc-egypt.org/

كما دعت الأستاذة/ دعاء سليمة جميع الراغبين في التعرف على الفرص الاستثمارية لتفقد المنصة وتحديد الفرص المناسبة لهم في القطاعات الأتية" الصناعات الطبية والدوائية، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية، صناعة مواد البناء والصناعات المعدنية، الصناعات الخشبية والأثاث، الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، الصناعات النسيجية وصناعات الطباعة والتغليف". وسيتم التنسيق مع الهيئات والجهات المختلفة لمساعدتهم للاستثمار في الفرص المذكورة أعلاه، محلياً أو بالشراكة مع الشركات الأجنبية التي يمكنها نقل التكنولوجيا إلى السوق المصري.

ويستطيع المستثمر البحث داخل المنصة الالكترونية من خلال البحث بالقطاع الذي يرغب الاستثمار فيه، والبحث بالفئة أيضاً، والاطلاع على كافة البيانات اللازمة.

كما يمكن من خلال المنصة الالكترونية ملء استمارة التواصل لتقديم المزيد من المعلومات اللازمة بالفرصة الاستثمارية المرغوب فيها.

وفي حالة الاستفسار عن المزيد من المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة برجاء التواصل من خلال الايميل التالي : [email protected]