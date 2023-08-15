مدير البطولة الدولية للتنس: مدينة المنصورة تشهد طفرة كبيرة إنشائيا وفندقيا

قال الكابتن حسام محرم، مدير البطولة الدولية للتنس، إن بطولة التنس الدولية تشارك فيها أكثر من 20 دولة من مختلف الجنسيات، مشيرا إلى أنها مصنفة تصنيفا عاليا.

وأضاف محرم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن المسابقة تعد من أقوي البطولات الدولية، موضحا: “ملاعبنا تعتبر من أفضل الملاعب، واللاعبين المصريين يشاركون فى تلك البطولة بكل قوة”.

وتابع أن مدينة المنصورة، والتي ستقام بها البطولة، تشهد طفرة كبيرة من الناحية الإنشائية والفندقية، لافتا: “نستعد للبطولة منذ شهر يونيو، وجهزنا الفنادق القريبة من النادي وعلى بعد خطوات، وموضوع الإقامة يكون عامل مهم جدا للإتحاد الدولي، والإقامة لدينا عالية وغيرها من الخدمات".